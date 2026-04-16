Трава на площади 40 тыс. кв. м сгорела в Нижегородской области за сутки

Четыре возгорания сухой растительности зафиксированы в Нижегородской области за минувшие сутки. Пожары произошли в Дивеевском, Спасском, Лукояновском округах, а также в Кстовском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном ГУ МЧС 16 апреля. Площадь, пройденная огнем, превысила 40 тыс. кв. м.

В результате происшествий погибших и пострадавших нет, материальные ценности не повреждены. В МЧС рекомендуют гражданам не поджигать траву, не оставлять мусор и не бросать непотушенные окурки.

Галина Шамберина