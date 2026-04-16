В Екатеринбурге 21-22 апреля проведут испытания теплосетей

В нескольких районах Екатеринбурга с 10:00 21 апреля до 10:00 22 апреля будут проходить испытания трубопроводов магистральных и распределительных сетей, сообщили в мэрии. Температура воды в батареях зданий в период испытаний значительно повысится.

Испытания будет проводить Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) в зоне теплоснабжения ТЭЦ Академическая. Испытания затронут Академический район, Вторчермет, Юго-Западный, поселок Совхозный. Они направлены на выявление дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверку компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении и последующем понижении температуры.

«В целях безопасности при проведении испытаний должны быть отключены: отопительные системы социальных объектов, калориферные установки, системы горячего водоснабжения с неисправной автоматикой регулирования, системы отопления с нерабочими узлами подмешивания. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций, парения, промоин грунта необходимо обратиться в диспетчерские службы»,— сообщили в мэрии.

