Дональда Трампа задели за когнитивное

У Дональда Трампа подозревают ментальные проблемы. Демократическая партия внесла в Конгресс законопроект, который может привести к отстранению его от должности президента без процедуры импичмента. Члены палаты представителей сослались на 25-ю поправку. Если недееспособность будет доказана, роль главы Белого дома на себя должен взять вице-президент. Однако конгрессмены хотят сперва создать комиссию из 17 человек, которая оценит, возможно ли запустить процедуру. Поводом для подозрений в психической нестабильности стала война на Ближнем Востоке, которую Трамп начал, минуя согласование с Конгрессом.

Последняя капля — посты в Truth Social, где президент с помощью ИИ изображал себя в виде Иисуса Христа. Это прокомментировал в своих соцсетях инициатор законопроекта , демократ, член Комитета по судебным делам Джейми Раскин:

«Именно четвертое положение 25-й поправки — то самое, о котором все говорят — определяет, что происходит, если президент не способен исполнять свои обязанности по физическим, психическим или когнитивным причинам. Вице-президент вправе инициировать передачу себе полномочий. Это общеизвестно. Однако есть и менее заметная деталь: здесь он действует на равных со специальным органом, который может быть создан Конгрессом. С 1967 года такого органа ни разу не формировали, но сейчас мы намерены его создать. Подчеркиваю: речь идет о реализации Конгрессом своих конституционных полномочий».

Обсуждения вокруг 25-й поправки возникали и во время прошлой каденции Трампа. Но в этот раз первыми об отставке заговорили бывшие яростные сторонники президента США. В начале апреля пост, который начинался словами «25 поправка» с тремя восклицательными знаками, написала Марджори Тейлор Грин. Она так ответила на угрозы Трампа Ирану о "гибели цивилизации". Высказывался и ультраправый ведущий Алекс Джонс в своем подкасте. Он, как и бывшая конгрессвумен Тейлор Грин, известен поддержкой конспирологических теорий:

«Каждый день по пять-шесть раз Дональд Трамп повторяет взаимоисключающие заявления: "Мы победили, все закончено". Затем: "Нет, это навсегда, полное уничтожение. Я никогда не позволю им контролировать Ормузский пролив". И снова разворот: "Да, сдаем пролив. Я уйду из НАТО. Мы остаемся в НАТО". Такое поведение знакомо тем, кто сталкивался с людьми, страдающими деменцией: резкие колебания, противоречия, потеря последовательности.

Складывается впечатление, что мы наблюдаем не стратегию, а хаотичное состояние — почти как в случае с Георгом III».

В последние дни Дональд Трамп среди прочего публиковал посты, в которых критиковал папу римского Льва XIV. По мнению президента США, понтифик «слаб в борьбе с преступностью» и «ужасен во внешней политике». Сам папа римский отказался вступать с Трампом в полемику. Но некоторые американские консерваторы остались недовольны высказываниями президента. Они также связали его слова с «психической нестабильностью». И сейчас многие в Соединенных Штатах внимательно подсчитывают сколько MAGA-активистов открестилось от Трампа, отметил в эфире MS NOW политический аналитик телеканала и корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер:

Стычка с папой римским, похоже, многих шокировала. А заявления и посты на прошлой неделе — с угрозами "уничтожить Иран как цивилизацию" — вызвали еще большее беспокойство. Причем тревожные оценки все чаще звучат справа, от таких фигур, как Марджори Тейлор Грин, Алекс Джонс и Кэндис Оуэнс. Все они, по крайней мере в прошлом, были связаны с движением MAGA.

Пасхальный пост с подобными заявлениями — уже не исключение, а почти рутина. Дональд Трамп может внезапно уйти в странное восьмиминутное отступление о змеях в Перу, перепутать детали биографии собственного отца или рассуждать о "новом" президенте Ирана, хотя у власти остается тот же человек.

Вспоминается и его заявление о "воине между Камбоджей и Азербайджаном", странами, разделенными тысячами километров. Вероятно, имелась в виду Армения — но оговорка показательная. Мы наблюдаем это уже около 10 лет.

Раньше разговоры о психической нестабильности Трампа исходили главным образом от демократов. Теперь же примечательно, что подобная обеспокоенность все чаще возникает и в других кругах».

15 марта Сенат США уже в четвертый раз голосовал по вопросу о прекращении военной операции против Ирана. Очередная резолюция вновь не получила поддержки. Против выступили все республиканцы, за исключением сенатора Рэнда Пола.

Александра Абанькова