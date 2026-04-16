Жителя Запорожской области обвинили в госизмене за информирование ВСУ

В Запорожской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам секретные данные о расположении и передвижении российских войск. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации российской спецслужбы, 52-летний житель Токмакского района собирал сведения о дислокации и передвижении личного состава и военной техники вооруженных сил РФ, а потом размещал их в Telegram-канале, используемом украинскими спецслужбами. Отмечается, что эти разведданные использовались для планирования ракетно-бомбовых ударов.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд заключил его под стражу.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жительницу Запорожской области к 14 годам лишения свободы за информирование украинской армии о местоположении УФСБ и Росгвардии региона.

В ЦОС ФСБ напоминают о высокой активности спецслужб Украины в поиске потенциальных шпионов, исполнителей терактов и диверсий, предостерегая, что за такое сотрудничество предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Александр Дремлюгин, Симферополь