В Александровске дума досрочно прекратила полномочия главы округа

Депутаты думы Александровского округа удовлетворили заявление главы муниципалитета Ольги Белобаржевской о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали источники, близкие к представительному органу. Госпожа Белобаржевская была избрана главой округа в 2021 году.

В конце прошлого года суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры о прекращении полномочий Ольги Белобаржевской «в связи с утратой доверия». Как считает прокуратура, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. После увольнения подчиненного глава округа вышла за него замуж.

Решение в законную силу не вступило, сейчас госпожа Белобаржевская пытается обжаловать его в Пермском краевом суде. Стоит отметить, что в мае текущего года пройдет конкурс по избранию главы округа.