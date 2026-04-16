Треть смертей в Марий Эл происходит из-за болезней кровообращения

В Марий Эл наибольший вклад в структуру смертности по итогам 2025 года внесли болезни системы кровообращения — на них приходится 33,4% всех случаев. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На втором месте находятся внешние причины (16,4%), на третьем — новообразования (12,5%). При этом показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в республике ниже общероссийского и составляет 439,5 на 100 тыс. населения.

В 2025 году в республике более 5 тыс. пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, обеспечены лекарствами на сумму 86,7 млн руб.

Анна Кайдалова