Финская Лапландия становится учебным полигоном, где подразделения НАТО обучаются ведению боевых действий в северных широтах. Об этом ТАССС заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Он считает, что это «начинает вызывать закономерные вопросы у жителей региона».

«Лапландию — родину Санта-Клауса, превращают в полигон обучения натовских подразделений», — сказал посол.

Учения НАТО Cold Response 26 на севере Финляндии проходили с 9 по 19 марта. В них приняли участие около 30 тыс. военнослужащих из 14 стран альянса. Основная цель учений — отработка обороны в условиях Арктики. Учения Cold Response проводятся дважды в год с 2006 года.

По данным Yle, для учений в Финляндии союзники по НАТО заказали различные услуги и материалы, общая стоимость которых составляет около €4 млн. Закупки включали топливо, аренду помещений и техническое обслуживание. Кроме того, за время учений прибывшие военнослужащие делали покупки в местных магазинах и ресторанах, что стало источником дополнительных доходов для Финляндии.