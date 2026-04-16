Трех бывших налоговиков в Астрахани приговорили к условным срокам за подлог

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор трем бывшим сотрудникам региональной налоговой службы. Начальника одного из отделов и двух инспекторов признали виновными в служебном подлоге (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

По данным суда, фигурантами дела стали начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Астраханской области Денис Жувагин и инспекторы Дамир Измайлов и Николай Колесников. Следствие установило, что осужденные незаконно привлекли бизнесменов к административной ответственности, внеся в протоколы фиктивные сведения. При этом выездное обследование не проводилось.

Судья Ксения Алиева приговорила фигурантов к лишению свободы условно на сроки от 1,5 до 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Марина Окорокова