Как ускорить проверку строительных актов в восемь раз: кейс девелопера АПРИ и Napoleon IT

Мультирегиональный девелопер АПРИ сократил время обработки актов выполненных строительных работ в шесть-восемь раз, внедрив систему «Наполеон Документы» российской технологической компании Napoleon IT.

Система решает типовую проблему строительного документооборота: одна и та же работа в смете и в акте о приемке выполненных работ (КС-2) описывается разными формулировками. Из-за этого, по отраслевым оценкам, около 4% актов КС-2 содержат системные ошибки — дублирование объемов, расхождения с проектной документацией. Ручная сверка одного акта КС-2 занимает до часа, а при десятках актов в месяц процесс требует выделенного ресурса и подвержен ошибкам. Для оптимизации работы компания АПРИ внедрила систему от Napoleon IT — с LLM-моделями и семантическим поиском. Она сопоставляет формулировки работ из КС-2 со сметными позициями автоматически, фиксируя логику каждого решения. Помимо сверки актов, система автоматически формирует накопительные ведомости объемов и стоимости по всем подрядчикам проекта. Обычно подготовка сводной картины по проекту требует ручного сведения данных из десятков документов.

После оптимизации работы команда АПРИ сократила время обработки одного акта КС-2 с 40-60 минут до 5-10 минут. На этапе опытной эксплуатации были выявлены расхождения в объемах, которые не фиксировались при ручной проверке. А формирование накопительной ведомости по проекту с участием нескольких подрядчиков, ранее занимавшее почти полный рабочий день, теперь выполняется в течение нескольких минут.

Внедрение особенно актуально на фоне активного роста компании АПРИ. При региональной экспансии каждый новый подрядчик приносит документацию в собственном формате — нагрузка на финансовый контроль растет нелинейно.

«При выходе в новые регионы мы работаем с подрядчиками, которых видим впервые. Контролировать корректность закрытий вручную на растущем объеме проектов — значит либо раздувать штат, либо принимать риск переплат», — отмечает генеральный директор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов.

«Строительная отрасль — одна из немногих, где документы по-прежнему обрабатываются вручную, при этом цена ошибки измеряется миллионами рублей. Мы создали решение, которое работает не как замена специалиста, а как инструмент контроля: каждое сопоставление прозрачно и проверяемо, а сводные ведомости дают руководителю ту картину, которую раньше приходилось собирать из десятков Excel-файлов», — подчеркивает генеральный директор Napoleon IT Павел Подкорытов.

ПАО «АПРИ»