Грузооборот в ростовском порту в начале 2026 года превысил 1,2 млн тонн

По итогам первых трех месяцев Ростовские таможенники оформили около 500 судов и более 1,2 млн тонн грузов. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Основную часть составили традиционные экспортные товары: пшеница, ячмень, кукуруза, масло подсолнечное, каменный уголь, продукты нефтяной промышленности. В этот перечень вошли также полуфабрикаты из нелегированной стали и железа, калийные и минеральные удобрения.

В этом году товар вывозили в основном в Турцию и Египет. При этом можно отметить небольшое расширение географии стран назначения вывозимых товаров, в основном за счет азиатских и африканских стран.

Мария Хоперская