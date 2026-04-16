При опрокидывании автомобиля на М-8 в Ярославской области пострадали трое
В ночном ДТП на трассе М-8 в Даниловском округе Ярославской области пострадали трое человек. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Фото: УМВД по Ярославской области
Авария произошла 16 апреля в 00:05 на 339-м км трассы (въезд в Данилов со стороны Пречистого): 24-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
«В результате случившегося получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы водитель и пассажиры иномарки — мужчина 1994 г. р. и подросток 2009 г. р.»,— сообщили в УМВД.
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.