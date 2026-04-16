В Кировской области ввели пожароопасный сезон
В Кировской области с 16 апреля официально начинается пожароопасный сезон, сообщает пресс-центр правительства региона.
В Кировской области ввели пожароопасный сезон
С этого дня органы власти и муниципалитеты приступят к выполнению плана по защите населенных пунктов, детских лагерей, садоводческих товариществ и других территорий, подверженных риску лесных и природных пожаров.
Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Михаил Сандалов.