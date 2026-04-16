Прокуратура Ставрополья направила в суд дело о хищении 29 млн на ввозе иномарок

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей края, которых обвиняют в мошенничестве при покупке автомобилей изза рубежа на общую сумму свыше 29 млн руб., сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с февраля 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемые действовали в составе группы лиц по предварительному сговору и под предлогом доставки дорогостоящих автомобилей из иностранного государства и оформления таможенных документов привлекли деньги от 12 граждан, которые искали подержанные иномарки через интернетобъявления и частные предложения.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, мужчины представлялись как посредники или менеджеры «автосалона», предлагая выгодные цены на машины, которых на деле не существовало или которые не фигурировали в реальных сделках. Они убеждали граждан переводить деньги в несколько этапов — за бронирование, предоплату, оплату транспортировки, таможенных сборов и иных «обязательных расходов», ссылаясь на якобы действующие контракты и документы, которые потенциальным покупателям показывали в мессенджерах или электронной почте. Для убедительности обвиняемые демонстрировали покупателям фотографии и видеозаписи якобы приобретенных машин, а в одном из эпизодов предоставили на обозрение «Шевроле Камаро», схожий по внешним признакам с заказанным, после чего сообщили, что авто требуется дальнейший ремонт, который так и не был выполнен. Всего от 12 потерпевших обвиняемые за три года получили более 29 млн руб., при этом не планировали ни закупать, ни доставлять автомобили и не имели реальных договоров с зарубежными продавцами или логистическими компаниями.

По данным следствия, мошенники не собирались исполнять взятые на себя обязательства и не предпринимали реальных действий по оформлению документов или растаможке техники. Вместо этого они распоряжались поступающими средствами по своему усмотрению: часть денег переводили на другие карты, тратили на личные нужды, а часть, по предварительным материалам дела, шла в счет погашения своих долгов и текущих расходов. Уголовное дело, начатое по факту пропажы средств после того, как клиенты перестали выходить на связь с «менеджерами», собиралось в течение нескольких месяцев с опросом всех пострадавших, анализом банковских выписок и переписок в мессенджерах.

Следственное управление СК по Ставропольскому краю квалифицировало действия обвиняемых по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам в крупном и особо крупном размерах. Эта квалификация стала возможной, потому что сумма одного из крупнейших перевозов превысила 3 млн руб., а общий ущерб от действий фигурантов превысил 29 млн руб., что выходит за пределы «крупного» и входит в «особо крупный» размер в рамках ст. 159 УК РФ. Максимальная санкция по ч. 4 той же статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет, штраф и возможный запрет заниматься предпринимательской деятельностью.

Станислав Маслаков