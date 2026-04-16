Администрацию Орска через суд обязали привести в нормативное состояние дороги

Суд поддержал требование прокуратуры Советского района признать бездействие ответственных должностных лиц незаконным и устранить выявленные нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что проезжие части улиц Большевиков, Доронина, Железнодорожной, Коммунистов, Степной, Цвиллинга и 1 Мая находятся в ненадлежащем состоянии. На улицах разрушено дорожное полотно, перекошены крышки канализационных люков, есть многочисленная колейность. Ряд участков улиц не оборудован тротуарами для движения пешеходов.

Прокуратура Советского района внесла представление начальнику управления жилищнокоммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Орска. Но меры для устранения нарушений предприняты не были.

Руфия Кутляева