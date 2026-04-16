Владимир Путин поручил «Россетям» усилить модернизацию сетей в Заполярье

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Россетей» Андреем Рюминым потребовал перейти к опережающей модернизации электросетевой инфраструктуры в северных регионах. Поводом для пересмотра подходов стала январская авария в Мурманской области, в результате которой без энергоснабжения остались Мурманск и Североморск, сообщает «МК в Мурманске».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Состояние сетей в Заполярье обсуждалось на встрече президента РФ с главой «Россетей»

В ходе рабочей встречи в Кремле глава «Россетей» Андрей Рюмин доложил президенту о растущем влиянии климатического фактора на надежность энергосистемы. Аномальные осадки, шквалистые ветры и гололедные нагрузки все чаще провоцируют аварийные ситуации. При ликвидации последствий обрушения опор ЛЭП в Мурманской области нагрузки на оборудование в разы превысили проектные параметры. Для восстановления подачи ресурса энергетикам пришлось оперативно монтировать временные опоры и задействовать резервные схемы питания, одновременно развернув в пострадавших городах пункты обогрева и выдачи горячего питания.

Президент России акцентировал внимание на необходимости опережающего подхода к развитию сетевого комплекса в северных широтах, где цена аварии наиболее высока. По итогам обсуждения прорабатывается комплекс мер, включающий увеличение финансирования ремонтных программ, пересмотр нормативов прочности с учетом новых климатических реалий, замену устаревшего парка оборудования и масштабное внедрение автоматизированных систем мониторинга состояния линий электропередачи.

Конторщиков Кирилл