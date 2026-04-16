В прошлом году от атак БПЛА пострадали 1,3 тысячи ростовчан

По итогам 2025 года материальную помощь от городских властей после атак дронов получили 1,3 тыс. ростовчан. Об этом говорится в отчете главы администрации Александра Скрябина.

Из резервного фонда на эти цели выделили около 29,7 млн руб. Выплаты получали пострадавшие и те, у кого обломки БПЛА повредили имущество.

В документе есть несколько наиболее тяжелых примеров. В январе 2026 года удар по Левенцовскому микрорайону привел к пожару в многоквартирном доме: один человек погиб, еще несколько были ранены. А в декабре того же года в Западном жилом массиве атака также закончилась возгоранием и пострадавшими.

Мария Хоперская