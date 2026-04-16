Во Фрунзенском районе Ярославля возник пожар в МКД

В Ярославле утром 16 апреля в многоквартирном доме (МКД) на улице Академика Колмогорова произошел пожар. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме № 5 в ведомство поступило в 8:52, на место направлены необходимые силы и средства. Подробности пока неизвестны. Судя по кадрам из соцсетей, дым идет из окна четвертого этажа.

UPD: в тушении пожара участвовали 9 единиц техники и 29 человек личного состава. Ликвидация объявлена в 9:39. Огонь уничтожил кухню, а также повредил однокомнатную квартиру на площади 42 кв. м. Есть пострадавшие.

Алла Чижова