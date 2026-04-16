В Кировской области за год в 1,5 раза увеличилось число бронирований гостиниц

По итогам 2025 года в Кировской области число бронирований гостиниц увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что за последние пять лет турпоток в регион вырос в пять раз. По итогам 2025 года область посетили свыше 1 млн человек.

Для привлечения туристов в регионе развивают гостиничную инфраструктуру и событийный туризм. Среди проводимых мероприятий — Великорецкий крестный ход, фестивали «Истобенский огурец», «Ива-Дивная», а также межрегиональный Сабантуй.

Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, регион вошел в число лидеров по динамике вместе с Забайкальским краем и Новосибирской областью.

Анна Кайдалова