Петербургские удаленщики стали зарабатывать в 1,5 раза больше за пять лет

За пять лет медианная предлагаемая зарплата для специалистов на удаленной работе в Санкт-Петербурге увеличилась с 61,2 тыс. до 98,3 тыс. рублей. Количество дистанционных вакансий за тот же период выросло в 1,5 раза, превысив 11,6 тыс. предложений в первом квартале 2026 года.

В первом квартале 2026 года число вакансий с дистанционным форматом достигло 11,6 тыс., а медианная зарплата поднялась до 98,3 тыс. рублей — на 60% выше уровня 2021 года, пишет «Деловой Петербург».

Наиболее высокооплачиваемыми специалистами стали агенты по недвижимости, руководители групп разработки и дата-сайентисты. По числу открытых позиций лидируют менеджеры по продажам, маркетологи и разработчики — на каждую из этих категорий приходится порядка 900–1900 вакансий.

Основной спрос на удаленных сотрудников сосредоточен в ИТ-секторе, маркетинге, бизнес-сервисах и финансовой отрасли. Исследования также подтверждают, что наличие дистанционного формата напрямую влияет на привлекательность работодателя: более половины соискателей рассматривают его как ключевое преимущество при выборе места работы.

Конторщиков Кирилл