В Самаре подрядчика оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог в Кировском районе

За несоблюдение требований к содержанию дорог Кировского района в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Виновные лица оштрафованы на сумму 120 тыс. руб., сообщает прокуратура Самарской области.

Как уточняют в надзорном ведомстве, подрядчик по муниципальному контракту ненадлежаще содержал улично-дорожную сеть Кировского района. Принятые прокуратурой меры привели к устранению выявленных недостатков.

Руфия Кутляева