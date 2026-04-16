Поликлинику в Красном Бору планируют начать строить в 2027 году

Старт строительства поликлиники в поселке Красный Бор Ярославского округа запланирован на 2027 год. Об этом на заседании профильного комитета областной думы сообщила и. о. министра здравоохранения Мария Можейко.

Фото: Правительство Ярославской области Проект

Поликлинику будут строить в рамках программы модернизации первичного звена с привлечением федеральных средств. Как пояснила госпожа Можейко, все большие стройки, в том числе и возведение ярославской поликлиники, были сдвинуты на 2027 – 2029 годы.

В 2026 году областной минздрав занимается подготовкой документации. При этом ранее проект поликлиники уже получил положительное заключение экспертизы.

«Изначально в 2021 – 2022 годах стоимость была 950 млн. Цены выросли, и мы теперь в эту стоимость никак не вписываемся. Нам пошли навстречу, приняли наши расчеты и направили их в Главгосэкспертизу. Ведомство должно сказать, согласно ли оно с расчетами Ярославской области для увеличения стоимости строительства»,— пояснила Мария Можейко.

Она сообщила, что все эти процедуры планируют провести в текущем году, а в 2027 году приступить к строительству объекта.

Ранее сообщалось, что здание поликлиники будет трехэтажным. Там разместятся терапевтическое отделение, женская консультация, отделение стоматологии, физиотерапии, лучевой диагностики, блок инфекционной и неотложной помощи, дневной стационар, лаборатория.

Алла Чижова