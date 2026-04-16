Более 50 человек пострадали в ДТП из-за плохих дорог в Ижевске в начале года

47 дорожных аварий произошло в Ижевске из-за разбитого дорожного полотна в январе—марте. В ДТП пострадали 55 человек, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Инспекторы провели 157 обследований улично-дорожной сети, по их результатам предприняты меры реагирования. В числе недостатков — ямы и колейности, несоответствие дорожных знаков. В ведомстве приняли более 80 жалоб от жителей на конкретные участки дороги. По ним сотрудники ГАИ провели надзорные мероприятия и выдали соответствующие предостережения.