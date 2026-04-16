Саратовская консерватория получит новое общежитие на 350 мест

В Саратове появится общежитие для студентов государственной консерватории им. Л. В. Собинова. Здание разместят на Стрелке. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Проект будущего общежития саратовской консерватории

Проект будущего общежития саратовской консерватории

Студенческое общежитие будет рассчитано на 350 мест. Участок под строительство был выделен Росимуществом еще в 2023 году. Ведомство передало вузу землю на проспекте 50 лет Октября в бессрочное пользование. По данным кадастровой карты, общежитие может появиться в районе улицы Волгоградской.

Ранее стало известно, что саратовскую консерваторию в 2025 году включили в депутатскую программу развития на ближайшие пять лет. Деньги выделят из федерального бюджета и благотворительных источников.

