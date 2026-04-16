Проекты группы «Свеза» в Прикамье отмечены премией «Наш вклад»

Лесопромышленная группа «Свеза» в третий раз подтвердила статус «Партнера национальных проектов России» по итогам Национальной премии «Наш вклад». Эксперты отметили шесть проектов компании, два из которых реализуются в Прикамье: «Будущее “Камы”» в Краснокамске и «Свеза рядом» в поселке Уральском. Оба проекта готовят кадры для промышленности и формируют комфортную среду для жизни и работы.

В кадровой программе картонно-бумажного комбината «Кама» ежегодно участвуют более 2,5 тыс. школьников и студентов. Компания активно взаимодействует с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и Краснокамским политехническим техникумом: софинансирует преподавание профильных дисциплин, заключает целевые договоры со студентами и поддерживает получение профильного высшего образования действующими специалистами. За два года число молодых сотрудников на комбинате выросло на 16%, а укомплектованность штата достигла 95%.

«Наша программа — это вклад в будущее всей целлюлозно-бумажной отрасли. Студенты еще на этапе обучения знакомятся с производством, получают актуальные навыки, адаптированные под наши технологические процессы. Предприятие, в свою очередь, обретает мотивированного специалиста, который уже знает коллектив, технологии и корпоративную культуру»,— отметила директор по персоналу КБК «Кама» Наталья Сидоренко.

В поселке Уральском «Свеза» развивает грантовую программу «Свеза рядом», направленную на поддержку местных инициатив, малого бизнеса и проектов сотрудников. В 2024 году инициативу расширили, в настоящее время она включает три направления: социальные проекты, развитие предпринимательства и корпоративные инициативы. За год на конкурс подано 43 инициативы, поддержано 17 проектов, а объем инвестиций составил 8,9 млн руб. Эти средства направлены на развитие городской среды, культурных и спортивных инициатив, а также запуск и масштабирование малого бизнеса. «Для “Свезы” участие в национальных проектах — это системная работа, встроенная в стратегию социальных инвестиций. Мы последовательно развиваем кадровые инициативы в регионах и выстраиваем устойчивую систему подготовки специалистов для отрасли»,— заявила директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию группы компаний «Свеза» Валентина Лихачева.

На премию «Наш вклад» в 2026 году поступило более 790 заявок со всей России. Экспертный отбор прошли 644 проекта от 362 организаций, которые получили статус «Партнер национальных проектов России». «Свеза» вошла в число финалистов в номинации «Крупный бизнес. Регионы».

«Свеза» — один из лидеров российского лесоперерабатывающего комплекса и крупнейший производитель березовой фанеры в мире. В состав группы входят семь комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, которые занимаются заготовкой сырья («Свеза Ресурс»), производством биопродуктов («Свеза Биопродукт»), развитием и интеграцией технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза Смартлайн»). С 2024 года «Свеза» и ее структура ООО «Лес Инвест Холдинг» владеют прикамским ЦБК «Кама», первым в России производителем мелованной бумаги и единственным в РФ производителем мелованного картона. Предприятие ООО «Свеза Уральский» специализируется на производстве фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов.