Стенд Петербурга на ПМЭФ-2026 обойдется городскому бюджету в 186,6 млн рублей

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга подвел итоги тендера на организацию городской экспозиции в рамках Петербургского международного экономического форума. Победитель аукциона предложил цену на 6,8% ниже начальной, снизив стоимость контракта с 200,2 млн до 186,6 млн рублей.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ В прошлом году город потратил на аналогичный стенд порядка 108 млн рублей

Согласно техническому заданию, общая площадь застройки экспозиции составит не менее 1679 квадратных метров. В структуру стенда войдут конгресс-зона, зона деловых контактов, переговорные комнаты, помещения для пресс-службы и протокольных мероприятий, а также технические блоки. Все элементы оформления должны быть выполнены в единой стилистике с использованием современных средств визуализации.

В обязанности подрядчика войдет не только разработка дизайн-проекта и монтаж конструкций, но и организация кейтеринга, обеспечение презентационной продукцией, а также последующий демонтаж экспозиции. Отметим, что прошлом году затраты городского бюджета на организацию аналогичной экспозиции составляли порядка 108 млн рублей.

Конторщиков Кирилл