В ООО «Медси-Пермь» сменился руководитель

Генеральным директором ООО «Медси-Пермь» с 15 апреля назначена Ольга Мартынюк. Информация об этом опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее госпожа Мартынюк занимала должность операционного директора «Медси» в Перми.

Ольга Шакирова, возглавлявшая компанию с 2019 года, руководит еще несколькими компаниями, входящими в группу компаний «Медси». С 2024 года она руководит «Медси-Ижевск», а в марте этого года она назначена гендиректором московских «Медси-Диджитал» и «Медси-Сервис», а также краснодарского ООО «Новая Медицина».

Федеральная сеть клиник АО «Группа компаний “Медси”» входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Группа включает 79 медицинских центров, из которых 40 — в Москве и Московской области. В 2017 году «Медси» приобрела 60% пермского ООО «Клиники здоровья “Медлайф”», а спустя год довела долю до 100%. Выручка ООО «Медси-Пермь» за 2025 год составила 1,4 млрд руб. (1,2 млрд в 2024 году). Чистая прибыль компании за прошлый год составила 10,3 млн руб. (5,7 млн руб. в 2024 году).