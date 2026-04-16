В Башкирии вынесен приговор по делу о вымогательстве более 3 млн рублей

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих обвиняемых, которые в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в вымогательстве (ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ). Суд приговорил их к 10 и 12 годам колонии строгого режима.

В суде было установлено, что в августе 2024 года один из подсудимых, угрожая насилием и распространением порочащих сведений, потребовал деньги у местного жителя. Испугавшись угроз, потерпевший отдал 700 тыс. руб.

Позже фигурант уголовного дела со своим знакомым вымогали у него уже 2,5 млн руб. При передаче денег их задержали сотрудники УФСБ.

Подсудимые не признали вину.

Майя Иванова