Заксобрание Прикамья предлагает федеральным властям разрешить реконструкцию АЗС у воды

Депутаты Законодательного собрания Пермского края решили обратиться в Госдуму РФ с предложением о внесении изменений в федеральное законодательство. В частности, они предлагают разрешить строительство и реконструкцию автозаправочных станций в пределах городских округов, расположенных в границах водоохранных зон. Также они считают необходимым разрешить реконструкцию АЗС у воды за пределами округов.

Согласно действующему в России законодательству, в границах водоохранных зон в пределах населенных пунктов запрещено строить новые и реконструировать действующие заправки. В пояснительной записке отмечается, что ограничения не позволяют компаниям проводить модернизацию АЗС, а также внедрять технологии, снижающие риски негативного воздействия на окружающую среду.

По словам вице-премьера правительства Прикамья Алексея Чибисова, сейчас в стране насчитывается более 25 тыс. АЗС в границах водоохранных зон. В данной ситуации невозможно проводить их реконструкцию, в числе для приведения к современных экологическим стандартам. В итоге депутаты решили направить проект постановления изменений в законодательство в Госдуму.