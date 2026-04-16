Кафе, фитнес и услуги вытесняют другие форматы с первых этажей ЖК в Петербурге

На начало 2026 года в элитных жилых комплексах Санкт-Петербурга доля пространств, занятых бизнесами из сферы красоты и спорта, составляет 18%, а заведений общественного питания — 17%. В проектах бизнес-класса показатели выше: 24% и 18% соответственно. С 2023 года их присутствие увеличилось на 3–6 процентных пунктов, рассказали в консалтинговой компании NF GROUP.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ К началу 2026 года средняя доля коммерческих помещений в элитных жилых и апартаментных проектах, введенных с 2012 года, достигает 11%

Заметную часть площадей в обоих сегментах занимают медицинские учреждения, что подчеркивает растущий спрос на развитую сервисную инфраструктуру внутри жилых комплексов.

В целом к началу 2026 года средняя доля коммерческих помещений в элитных жилых и апартаментных проектах, введенных с 2012 года, достигает 11% (более 64 тыс. кв. м). В домах бизнес-класса, построенных с 2019 года, этот показатель составляет около 7% (свыше 110 тыс. кв. м).

Как отметила директор департамента торговой недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге Анна Лапченко, в ближайшей перспективе стрит-ретейл в составе жилых комплексов будет все сильнее зависеть от макроэкономических условий и изменений в потребительском поведении. В этих условиях рынок будет адаптироваться за счет перехода к более компактным помещениям (до 100 кв. м), выстраивания сбалансированной инфраструктуры и ориентации на товары и услуги ежедневного спроса при сохранении уровня сервиса, соответствующего классу жилья.

Наиболее активно за последние годы расширяли присутствие гастрономические проекты, салоны красоты, фитнес-центры и различные сервисные услуги. При этом доля арендаторов в сегментах образования и продуктовой торговли сократилась примерно на 3 процентных пункта.

Матвей Николаев