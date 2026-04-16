The Wall Street Journal в свежей публикации, рассказывающей об усилении военной активности Вашингтона в африканской стране, заявила о планах США «вытеснить Россию» из Ливии.

Авторы публикации напомнили, что прошлой осенью замкомандующего AFRICOM (Африканское командование США) генерал-лейтенант Джон Бреннан объявил об учениях в Ливии. WSJ пишет, что эти учения дадут ливийской армии доступ к американскому военному оборудованию, что снизит зависимость от российских поставок.

«Мы хотели бы видеть (в Ливии) власти... которые не считают необходимым привлекать другие страны, особенно Россию», — цитирует WSJ посла Великобритании в Ливии Мартина Рейнольдса. Также издание приводит слова президента американской компании North Africa Risk Consulting Джеффа Портера: он полагает, что, так как Запад все более расположен к сотрудничеству с Ливией, «Россия оказывается в стороне».