Пермский производитель промышленных роботов улучшил финансовые показатели в два раза

ООО «Роботех» раскрыло финансовые показатели за 2025 год. Выручка предприятия по сравнению с 2024 годом выросла на 113% и составила 818 млн руб. (383 млн руб. по итогам 2024 года). Чистая прибыль компании увеличилась вдвое, составив по итогам прошлого года 211 млн руб.

В компании отметили, что рост выручки и прибыли — это результат системной работы. Ключевым фактором роста стали крупные проекты по автоматизации и роботизации промышленных предприятий. Кроме того, компания значительно усилила собственный производственный потенциал. За 2025 год «Роботех» организовал и запустил цех промышленной 3D-печати (Binder Jetting), литейное и механообрабатывающее производство.

Это позволило не только сократить сроки изготовления компонентов для собственных роботов и установок, но и выйти на рынок с новыми услугами (печать форм, отливки, механообработка).

«В 2026 году мы намерены увеличить затраты на НИОКР, сфокусировавшись на новых моделях роботов и совершенствовании аддитивных установок. Это должно обеспечить дальнейший рост и укрепление наших позиций на рынке»,— отметил гендиректор ООО «Роботех» Алексей Падучев.

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Основной учредитель ООО — бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин, он владеет 75% долей компании.