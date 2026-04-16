РБК: владельцы зарубежных каналов связи подписали соглашение «для борьбы с VPN»

Около 20 компаний, владеющих зарубежными каналами связи (идущими из России в Европу), подписали мораторий на их расширение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника. По словам одного из собеседников, документ был подписан на недавнем совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвященном ограничению работы VPN-сервисов.

На совещании присутствовали, по данным РБК, ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (Т2), «Уфанет» и «Раском», сообщил источник. По словам источников, операторы видят VPN-трафик как зарубежный. Запасы полос для его пропуска ограничены, и естественный рост трафика приведет к их заполнению, из-за чего операторы связи сами будут стараться бороться с VPN: «Либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть поставят “экономический фильтр”».

Кроме того, власти надеются, что мораторий вынудит зарубежные сервисы устанавливать свои серверы в России, рассказал источник. По его словам, в противном случае их российские пользователи столкнутся с замедлением работы интернета.

Операторам не назвали срок действия моратория, а в Минцифры обещали выпустить документ по мотивам обсужденного на совещании, сообщил собеседник РБК. «Формально процедура должна выглядеть так: оператор запрашивает разрешение на расширение зарубежных каналов у Роскомнадзора, а служба ему отказывает»,— заявил он.

Другой источник заявил, что Минцифры на совещаниях убедило операторов и провайдеров согласовывать с ним расширение канальной емкости в западном направлении. По словам собеседника, компании будут передавать ежемесячные отчеты об объеме и ресурсах трансграничного трафика, а также информацию о том, откуда и с каких узлов связи он шел.

Операторы уже начали согласовывать с Роскомнадзором расширение зарубежных каналов связи, уточнил еще один собеседник издания. Сейчас идет речь о введении дополнительного согласования с Минцифры, отметил он. Однако сейчас у министерства нет таких полномочий. Чтобы решение было законным, нужно, чтобы Минцифры получили разрешение через поправки в закон или постановление правительства, добавил источник.