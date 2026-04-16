БК «Уралмаш» обыграл «Самару» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ
В среду, 15 апреля, екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» одержал победу над БК «Самара» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который прошел в Самаре. Встреча завершилась со счетом 99:74 в пользу уральцев, следует из соцсетей команды.
Тайрелл Нельсон
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Очки команде из Екатеринбурга принесли Тайрелл Нельсон, Хэйден Далтон, Гарретт Невелс, Джавонте Даглас и Антон Карданахишвили.
«Уралмаш» с 18 победами в 39 матчах занимает шестое место в турнирной таблице. Самарская команда, потерпевшая 11-е поражение подряд, остается на последнем месте с двумя победами в 38 играх.
Следующий матч екатеринбургский клуб проведет на домашней площадке 22 апреля.