В дирекции дорожных концессий назначен новый руководитель

Новым директором ГКУ «Дирекция дорожных концессий» назначен Михаил Масалкин. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», он назначен на должность 15 апреля. На этом посту господин Масалкин сменил Матвея Чувашова, возглавлявшего дирекцию с лета 2023 года. В апреле стало известно, что господин Чувашов назначен заместителем директора Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края. В этом статусе господин Чувашов будет курировать и деятельность ГКУ.

Михаил Масалкин ранее занимал должность начальника отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения ФКУ «Упрдор Прикамье».

Агентство по сопровождению концессионных проектов создано в 2023 году. Оно курирует исполнение ключевых соглашений в сфере инфраструктуры, ЖКХ и строительства. Всего в Пермском крае реализуется 92 концессионных соглашения на общую сумму свыше 177,8 млрд руб.