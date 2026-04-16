В Ростове-на-Дону отменили велопарад 18 мая

В Ростове-на-Дону отменили традиционный велопарад, который ежегодно проходит 18 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях, приложив официальный ответ городской администрации.

«В связи с участившимися угрозами беспилотной и ракетной опасности на территории города управлением МВД России по городу Ростову-на-Дону рекомендовано минимизировать или отменить крупные культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия, которые влекут за собой значительное скопление людей на определенном участке местности (парки, скверы, площади)», – говорится в сообщении.

Велопарад был запланирован на 18 мая, но регистрацию так и не открыли.

