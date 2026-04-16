Пекарню «Батя Пекарь» закрыли из-за антисанитарии

Индустриальный суд Перми на 60 суток приостановил деятельность заведения общественного питания «Батя Пекарь». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее краевой Роспотребнадзор выявил в пекарне, расположенной на ул. Левченко, 9, многочисленные нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологических требований. В действиях индивидуального предпринимателя суд усмотрел состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ.

Запрет деятельности наложен судом с целью устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, предотвращения возникновения пищевых отравлений.

Постановление в законную силу не вступило, но подлежит немедленному исполнению.