Директор департамента информполитики перешел на работу в Центр управления регионом

В структурах органов власти Прикамья произошли кадровые изменения. Как сообщает краевая газета «Звезда», с 16 апреля директором департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края назначена Ольга Ожигова. Ранее она занимала должность замдиректора центра управления регионом (ЦУР). В свою очередь, предыдущий директор департамента Артем Вороненко стал заместителем руководителя ЦУР.

Артем Вороненко работает в органах государственной власти Пермского края с 2018 года. Тогда он был назначен замдиректора департамента информационной политики, а в 2023 году возглавил эту структуру.

До этого господин Вороненко возглавлял пресс-службу пермского филиала «Т Плюс».