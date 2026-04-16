В Самаре вступил в силу приговор участникам ОПГ «Индейцы»

Апелляционная инстанция Самарского областного суда смягчила наказание членам ОПГ «Индейцы». Ранее они были признаны виновными в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Приговор от 28 мая 2025 года, вынесенный на основе вердикта присяжных от 30 апреля 2025 года, был пересмотрен. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования ряд преступных эпизодов исключен, а наказание большинству осужденных было смягчено.

Лидеру группы Сергею Коптелову (признан виновным по статьям об убийстве, покушении, вымогательстве и незаконном обороте оружия) срок лишения свободы сокращен с 24 лет 11 месяцев до 24 лет шести месяцев. Также он освобожден от штрафа в 130 тыс. рублей. Первые шесть лет он проведет в тюрьме, затем в колонии, после чего последуют два года ограничения свободы.

Артему Быкову, осужденному за убийство и покушение, наказание смягчено с 24 лет девяти месяцев до 24 лет семи месяцев лишения свободы, штраф снижен с 60 тыс. до 50 тыс. рублей. Ему предстоит отбыть первые шесть лет в тюрьме.

Виталий Горецкий признан виновным в покушении на убийство, но полностью освобожден от наказания за незаконное хранение оружия в связи с истечением срока давности. Его основной срок — десять лет колонии строгого режима — оставлен без изменений.

Особое внимание суд уделил бывшему подполковнику полиции Игорю Шевяхову, признанному виновным в подстрекательстве к убийству. Ему оставлено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года и лишением специального звания. Однако дополнительно ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

Также суд не стал смягчать наказание Антону Бунтовскому, признанному виновным в убийстве: он проведет 15 лет в колонии строгого режима. Кроме того, Константин Коптелов был признан виновным в покушении на убийство и получил девять лет колонии строгого режима (взят под стражу в зале суда). В остальной части приговор оставлен без изменения.

Силовики установили, что Сергей Коптелов создал ОПГ в январе 2011 года. Его сообщники, Антон Бунтовский, Артем Быков, Виталий Горецкий, Игорь Шевяхов и Константин Коптелов, организовывали врезки в нефтепроводы.

Оружие для противоправной деятельности хранилось на промышленной базе одного из участников ОПГ «Индейцы». Также на ее территории готовились преступления, которые помогал исполнять Игорь Шевяхов. Так, при его участии были подброшены наркотики в ИВС, где содержался знакомый Сергея Коптелова, отказавшийся отдавать главе ОПГ имущество стоимостью более 40 млн руб.

Позже экс-начальник криминальной милиции Новокуйбышевска уговорил Сергея Коптелова убить исполнителя одного из преступлений. Члены ОПГ расправились над жертвой на территории промышленной базы. Ряд других преступлений участники «Индейцев» совершили в отношении граждан, у которых был конфликт с женой Сергея Коптелова.

Георгий Портнов