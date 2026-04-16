С тюменца взыскали 26 млн рублей налогов за земельный участок

Житель Тюмени выплатил 26 млн руб. налогов за земельный участок — в его отношении прекратили уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), сообщили в управлении СКР по Тюменской области. В сумму возмещенных средств вошли штрафы и пени.

По версии следствия, тюменец с 1 января 2023 года по 17 июля 2024 года уклонялся от уплаты НДФЛ. С сентября 2017 года по май 2018 года в его собственности был земельный участок, который был разделен на три части — каждая из них получила свой кадастровый номер. Согласно Земельному кодексу РФ, срок владения начинается со дня регистрации права собственности в Росреестре и составляет пять лет.

В ноябре 2023 года один из этих участков был продан более чем за 138 млн руб. Согласно ст. 210 Налогового кодекса РФ, доходы от такой сделки подлежат включению в налоговую базу для исчисления НДФЛ. Поскольку срок владения данным земельным участком составил менее пяти лет, а налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год, тюменец должен был выплатить налог за 2023 год на 17 млн руб., который, однако, не поступил в бюджет в установленные законом сроки.

В ходе предварительного следствия тюменец добровольно уплатил НДФЛ за 2023 год в полном объеме, в связи с этим он освобожден от уголовной ответственности.

Ирина Пичурина