Житель Ростовской области погиб в ДТП на Ставрополье

В аварии на Ставрополье погиб житель Ростовской области. ДТП с участием трех грузовиков произошло ночью 16 апреля на автодороге «Преградное-Тахта-Ипатово», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика Foton выехал на встречную полосу. Там он сначала врезался в один MAN, затем по инерции его отбросило в другой MAN.

В результате случившегося водитель Foton погиб, водители двух других грузовиков не пострадали. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская