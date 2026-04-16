В Неклиновском районе два человека пострадали в ДТП

В Неклиновском районе в аварии пострадали два человека. ДТП произошло вечером 15 апреля на автодороге «Восточный подьезд к г.Таганрогу», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, 36-летний водитель «Лада 217130» по пути из Таганрога в Ростов слишком разогнался на дороге, из-за чего потерял управление автомобилем. Машину сначала вынесло на встречную полосу, а затем отбросило в сторону опоры ЛЭП.

В результате пострадали сам водитель и его пассажир. Их госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская