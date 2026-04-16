За ложное сообщение о минировании здания суда осуждена жительница Приангарья

Усть-Илимский горсуд Иркутской области признал виновной 48-летнюю местную жительницу в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 3 ст. 207 УК РФ) в здании судебного участка мирового судьи. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Как установил суд, в декабре 2025 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщила о готовящемся взрыве. «Действия подсудимой привели к дезорганизации работы правоохранительных органов, отвлечению значительных сил и средств на обеспечение общественной безопасности и проведение проверочных мероприятий»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснила фигурантка дела, своим поступком она хотела отомстить за сына, осужденного на длительный срок. Свою вину она полностью признала.

Суд приговорил жительницу Усть-Илимска к 3,5 года колонии общего режима.

