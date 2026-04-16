Дело завели на жителя Хакасии за негативный пост о георгиевской ленте

Уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) возбудили на 50-летнего жителя Хакасии после негативного поста о георгиевской ленте. Об этом сообщили сегодня в управлении Следственного комитета России.

В основу уголовного дела легли материалы республиканского УФСБ. По версии следствия, подозреваемый разместил в личном аккаунте в соцсети пост с негативной оценкой георгиевской ленты — символа воинской славы России. Публикация находилась в общем доступе для неограниченного круга пользователей, говорится в деле.

Следователи назначили лингвистическую и историческую экспертизы размещенных материалов.

