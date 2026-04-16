На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

Пожар начался на австралийском нефтеперерабатывающем заводе Viva Energy в штате Виктория. Это один из двух действующих НПЗ в Австралии.

Как передает ABC News, возгорание началось в установке по производству моторного бензина 15 апреля в 23:05 по местному времени (16:05 мск). Пожарные службы сообщили о нескольких небольших взрывах, которые, по предварительным данным, произошли из-за неисправности трубопровода или клапана.

Огонь распространился на площади 30 кв. м. Пострадавших нет. Все сотрудники НПЗ были эвакуированы. Из-за задымления жителям близлежащих районов рекомендовали закрыть окна и оставаться дома.