WSJ: Трамп пытается вернуть Иран за стол переговоров путем усиления давления

Президент США Дональд Трамп на частном обеде с королем и королевой Нидерландов сказал, что хочет как можно скорее завершить операцию против Ирана. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как уточняет WSJ, закрытая встреча проходила в Белом доме. На ней Дональд Трамп рассказал, что считает усиление давления на Иран единственным способом вернуть страну за стол переговоров.

Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. 7 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. К режиму прекращения огня присоединился Израиль. 11 апреля Вашингтон и Тегеран провели переговоры, но не смогли достичь соглашения.