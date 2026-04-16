МИД России оценил эффективность формата «5+2» в урегулировании в Приднестровье

Москва считает формат переговоров «5+2» единственным признанным и эффективным механизмом урегулирования споров между Молдавией и Приднестровьем, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Россия настоятельно и последовательно выступает за скорейший и безоговорочный созыв формата "5+2" — единственно признанного и эффективного механизма урегулирования. Ввиду позиции Кишинева, а затем и Киева формат простаивает с 2019 года»,— сказал господин Галузин «Известиям».

Как уточнил замминистра, Тирасполь никогда не отказывался от диалога с Кишиневом. «Рассчитываем, что предстоящая 16 апреля новая встреча политпредставителей Молдавии и Приднестровья придаст импульс диалогу между берегами Днестра»,— добавил он.

Молдавия считает Приднестровье частью своей территории. Приднестровье заявляет о своей независимости. В формате переговоров «5+2» участвуют Молдавия и Приднестровье (стороны конфликта), ОБСЕ (посредник), Россия, Украина (страны-гаранты), Евросоюз и США (наблюдатели).