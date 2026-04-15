Пингвины, тюлени и минус 60: как живут на ледяном континенте

В Культурно-досуговом центре Нововоронежа прошла встреча с биологом-полярником Юрием Мизиным, участником шести российских антарктических экспедиций, который совсем недавно вернулся на «большую землю». Презентацию о жизни пингвинов посетили более 200 жителей города.

Инициатором встречи выступила координатор по устойчивому развитию и корпоративному добровольчеству Нововоронежской АЭС, председатель Воронежского отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова.

Юрий Мизин, выпускник Воронежского государственного университета, с 1999 года изучает Антарктиду. За это время он принял участие в ряде экспедиций, где занимался мониторингом колоний морских птиц и тюленей, а также учетом пингвинов Адели и императорских пингвинов на архипелаге Хасуэлл. В презентации «Путешествие в сказочную страну» полярник рассказал о пингвинах и других обитателях континента: как создают пары, выхаживают потомство и реагируют на присутствие людей. Сопровождалась презентация уникальными кадрами, сделанными во время экспедиций. Отдельное внимание полярник уделил условиям работы и повседневной жизни в экстремальном климате.

«Антарктида — это место, куда хочется возвращаться. Она одновременно суровая и притягательная, и каждый раз открывается по-новому», — отметил Юрий Мизин.

На встречу пришли воспитанники детских садов, студенты НВПИ НИЯУ МИФИ, сотрудники Нововоронежской АЭС и Нововоронежатомэнергоремонт, ветераны атомной отрасли и жители города.

Визит биолога-полярника прошёл в рамках экологических и просветительских инициатив при поддержке Нововоронежской АЭС, городской администрации и Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Презентация стала частью работы по развитию экологического просвещения и интереса к научной деятельности среди жителей города.