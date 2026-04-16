«Би-би-си» объявила о сокращении до 2 тысяч сотрудников в ближайшие два года

Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» объявила, что в ближайшие два года будут сокращены от 1,8 тыс. до 2 тыс. рабочих мест. Под сокращения могут попасть примерно 10% всех сотрудников.

Гендиректор «Би-би-си» Родри Талфан Дэви сообщил AFP, что корпорация испытывает «значительное финансовое давление». По его словам, компания должна сократить €575 млн своих операционных расходов. Большая часть этой экономии придется на 2027 и 2028 годы.

Причиной предстоящих сокращений стал кризис в индустрии, на которую влияют искусственный интеллект и меняющиеся привычки медиапотребления у аудитории. В марте «Би-би-си» сообщала, что ее доходы от лицензионного сбора, который оплачивают граждане Великобритании, с 2017 года упали на 24%.