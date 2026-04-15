Сенат США отклонил резолюцию о запрете ударов по Ирану

Сенат США большинством голосов отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий президента. Как уточняет The New York Times (NYT), это четвертая попытка сенаторов-демократов запретить Дональду Трампу наносить удары по Ирану без одобрения Конгресса.

Против резолюции проголосовали 52 сенатора, в числе которых большинство республиканцев и один сенатор-демократ. Поддержали документ 47 человек — большинство демократов и один республиканец.

Как пишет NYT, в преддверии голосования некоторые законодатели от Республиканской партии заявили, что их терпение на исходе. Они недовольны тем, что операция на Ближнем Востоке затягивается, а экономические последствия конфликта стали беспокоить избирателей. «Надеюсь, мы приближаемся к выработке стратегии по завершению войны, чтобы сохранить наши интересы безопасности и снизить стоимость бензина»,— говорил сенатор-республиканец Джош Хоули.