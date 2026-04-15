Стать коммерсантом

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, на что способны электрозарядные станции для электрокаров, разработанные в Новосибирском государственном техническом университете.

За прошлый год количество электрокаров в стране увеличилось на треть. Сейчас это 80 тыс. авто. Но куда внушительнее статистика по гибридам: рост в два раза, до 113 тыс. Парк «зеленого» транспорта ширится в геометрической прогрессии. Спрос упирается в главный климатический вызов — как инфраструктуре работать в условиях русской зимы?

Свой ответ нашелся у инженеров Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ). По программе «Приоритет-2030» они разработали и совместно с индустриальным партнером выпустили первую партию электрозарядных станций, способных работать при экстремально низких температурах. Оборудование создано на отечественных комплектующих и выдерживает до -45 градусов.

Уникальное программное обеспечение позволяет постоянно отслеживать состояние системы, рассказал “Ъ FM” руководитель проекта, заведующий кафедрой электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ Николай Щуров:

«Данная зарядная станция выполнена для сибирских климатических условий. Опытная эксплуатация в Красноярске показала высокую работоспособность при низких температурах. Сегодня завод готовит технологию для масштабирования производства. Потребители сегодня есть, это все регионы. Потребности сегодня достаточно».

«Приоритет-2030» — масштабная программа поддержки университетов, она реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети». Вузы получают гранты на реализацию собственных программ развития. Вместе с тем в стране работает платформа «Наука». Она призвана ускорить внедрение научных результатов в реальный сектор экономики, упростить доступ к данным и ресурсам, а также обеспечить принятие эффективных решений по финансированию научных исследований.